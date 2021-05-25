Более 23 тысяч петербуржцев проголосовали на праймериз «Единой России»

В Петербурге стартовало предварительное голосование для выдвижения кандидатов партии на осенние выборы в Законодательное Собрание и Государственную Думу. Свои голоса за понравившихся кандидатов отдали уже 23 тысячи петербуржцев. Об этом сообщает интернет-издание «МК в Питере».

Голосование проходит в онлайн-режиме. Каждый желающий может через портал «Госуслуг» зарегистрироваться в качестве избирателя. Это доступно до 28 мая жителям избирательных округов. Проголосовать за кандидатов петербуржцы смогут до 30 мая включительно.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», в Петербурге зарегистрировались 456 кандидатов на выборы в Законодательное Собрание, а в Государственную Думу города зарегистрировалось 197 кандидатов.