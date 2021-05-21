Петербуржцев заинтересовало, зачем Беглов сбрил усы

Губернатор Петербурга Александр Беглов решил сменить имидж и сбрил усы. В новом образе градоначальник предстал перед общественностью на встрече с бизнесменами, помогавших Петербургу бороться с инфекцией вируса COVID-19. Об этом сообщает интернет-газета «Московский Комсомолец».

На встрече с бизнесменами губернатор города поблагодарил, а также наградил представителей компаний и предпринимателей за неравнодушие в период пандемии к жизни Петербурга.

Петербуржцы активно обсуждают смену образа Александра Беглова в социальных сетях, однако официальных комментариев от администрации города пока нет.