В ЗакСе вводят маркировку для кандидатов-иноагентов на время выборов

В Санкт-Петербурге в Законодательном собрании внесли изменения в предстоящие выборы в отношении некоторых кандидатов. Таким образом, в парламенте закрепили следующие нормы: теперь в общегородских партийных списках должно быть не меньше трех и не более пяти кандидатов. Кроме того, будет вводиться маркировка кандидатов-«иноагентов» и «аффилированных» с ними, а также с указанием этого во всех материалах. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский.

Чиновник считает, что данные поправки приняты «подавляющим большинством».

«Против было только трое, в том числе и я», — подчеркнул Вишневский.