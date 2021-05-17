Глава СК Бастрыкин описал людей, принимавших участие в несогласованной акции протеста

На молодежном юридическом форуме, который состоялся в Петербурге 17 мая, глава СК Александр Бастрыкин поделился своим мнением об участниках несанкционированной акции протеста, прошедшей в Петербурге в апреле.

Бастрыкин выразил уверенность в том, что основная масса людей, вышедших на улицы – это школьники, безработные граждане, и люди, приехавшие из других регионов страны. Бастрыкин считает, что приезжие граждане – это, в основном, неудачливые бизнесмены, которые «агрессивно настроены» из-за неуспеха в карьере.

Студентов, по мнению Бастрыкина, на акциях протеста становится меньше: на смену им приходят 14-15 летние школьники, не отдающие себе отчета в происходящем.