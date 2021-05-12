В ЗакСе приняли поправки в закон к предстоящим выборам в региональный парламент

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга, в среду, 12 мая, были приняты в первом чтении поправки в закон о выборах в региональный парламент. Новый документ внес комитет по законодательству.

Согласно новым поправкам, выборы можно будет проводить в течение нескольких дней, но не больше трех. Новое решение должна одобрить Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия.

Кроме того, новый законопроект подразумевает возможность голосования на придомовых и общественных территориях, а также возможность проведения выборов у групп, проживющие в местах, где нет помещения для голосования. Данное нововведение должен принять Горизбирком.

Однако многие депутаты, из таких партий, как «Справедливая Россия», «Яблоко», «КПРФ» и «Партия Роста», не согласились с новым законопроектом. Чиновники считают, что введение этих поправок создает отличную возможность для проведения фальсификаций на выборах.