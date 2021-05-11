Беглов 12 мая выступит перед депутатами ЗакСа в Мариинском дворце

Пресс-служба парламента Санкт-Петербурга сообщила, что в среду, 12 мая, губернатор Северной столицы Александр Беглов выступит перед депутатами Законодательного собрания в Мариинском дворце с очередным обращением.

Выступление губернатора запланировано на 10:30. Градоначальник будет отчитываться о результатах деятельности правительства города на Неве.

Также напомним, что в конце марта в ЗакСе пере депутатами выступала детский омбудсмен Анна Митянина, а также заместитель начальника регионального МВД Дмитрий Баранов. Митянина напомнила про случай, когда мать хотела продать своих детей на Avito, а также про участие подростков в несанкционированных митингах.