Путин планирует посетить ПМЭФ лично

Со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге пройдет Петербургский экономический форум (ПМЭФ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании в очном формате.

"Планируется очно", — сообщил Песков при ответе на соответствующий вопрос.

Напомним, что организаторы мероприятия сообщили о том, что в форуме будут строго соблюдаться противоэпидемиологические меры. В ПМЭФ также примет свое участие канцлер Австрии Себастьян Курц. Однако он посетит его в видеоформате. Также стоит отметить, что Курц будет одним из главных гостей на этом мероприятии.