Макаров сменил планы на праймериз с Госдумы на ЗакС

Вячеслав Макаров, спикер Законодательного Собрания Петербурга, изменил планы и подал документы на участие в праймериз своей партии по 3-му избирательному округу на выборах депутатов Законодательного собрания в сентябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Кроме того, на текущих выборах глава Петербургской «Единой России» и спикер ЗакСа Петербурга планирует возглавить общегородскую часть списка «ЕР».

«Вячеслав Макаров обратится в президиум Регионального политического совета, чтобы возглавить общегородскую часть списка «Единой России» на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга», — отметили в ведомстве.