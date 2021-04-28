Владимир Путин поздравил врачей скорой помощи в Пушкине

Под Петербургом президент России Владимир Путин посетил станцию скорой помощи №4. В Пушкине глава государства осмотрел пункт хранения средств индивидуальной защиты, диспетчерскую и учебный класс. Визит Владимира Путина приурочен к Дню работника скорой помощи, который в прошлом году утвердил сам президент.

Здание ввели в эксплуатацию летом 2020 года. К отделению относятся десять бригад скорой помощи.

«Вас ждут, как ангелов, потому что главная цель – спасти человека. Нет ничего более благороднее», – отметил президент.

Напомним, в 2020 году Путин утвердил официальный праздник День работника скорой помощи, который теперь ежегодно отмечается 28 апреля.