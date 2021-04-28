В ЗакСе Петербурга внесли новый законопроект о наказании избирателей

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга приняли новый законопроект, который необходимо будет выполнять во время исполнительной компании. Закон был принят 28 апреля и одобрен в первом чтении.

Инициатором законопроекта стала «Единая Россиия», который предусматривает необходимость депутатами обобщать и затем рассматривать наказы, полученные на встречах с избирателями перед выборами в ЗакС.

Денис Четырбок, депутат ЗакСа, сообщил, что данное нововведение позволит осечь популизм кандидатов, к которому склонны большинство оппозиционеров.

«Этот закон должен отрезвлять кандидатов, которые идут во дворы, идут на телевизионные передачи и обещают то, что они не могут выполнить», — заявил депутат.

Однако эту инициативу не приняли оппозиционные депутаты, которые назвали этот закон «пустым» и очередной частью предвыборной компании единороссов.