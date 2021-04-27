Вячеслав Макаров будет участвовать в праймериз в Госдуме

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров выдвинул собственную кандидатуру в списки партии «Единая Россия» в Госдуму. Председатель Законодательного собрания Петербурга подал документы для участия в праймериз. Об этом сообщается в послании жителям Северной столицы.

Вячеслав Макаров для подачи документов выбрал знаковый для города день – День российского парламентаризма. В Петербурге 115 лет назад открыли государственную думу. В связи с этим спикер парламента поздравил горожан.

«Петербургские законодатели непрерывно принимают законы, направленные на повышение качества жизни горожан, совершенствование механизма их социальной поддержки, охрану архитектурного облика и культурного наследия города на Неве», — поздравляет петербуржцев Макаров.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о возможном создании единой фракции от Петербурга и Ленобласти в Госдуме.