В ЗакСе усомнились в почетности директора «Биокада»

В Законодательном Собрании состоялся отбор кандидатов на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Комиссия обсуждала варианты в понедельник, 26 апреля. Сомнения вызвал лишь один кандидат- Дмитрий Морозов. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Комиссия по образованию, культуре и науке рассматривала четырех кандидатов. Сомнения вызвал только директор фармацевтической компании «Биокад». Так, возникла дискуссия по поводу того, что Дмитрий Морозова выдвинули на пост его коллеги. Однако все же директор был включен в список кандидатов.

Напомним, звание почетного петербуржца дается за народное признание и любовь. Звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» получат победители номинации 26 мая, накануне Дня города.