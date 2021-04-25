Беглов подвел итоги уходящей недели

Губернатор Северной столицы Александр Беглов выделил 6 основных итогов уходящей недели.

Беглов отметил, что Петербург начнет реализацию мер поддержки, которые были озвучены Путиным во время его ежегодного послания к федеральному собранию. Бюджетные кредиты, которые выделил президент, позволят начать строительство соцобъектов и поспособствуют развитию общественного транспорта.

Кроме того, Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписали дорожную карту создания системы по переработке мусора. Губернатор Петербурга и обер-бургомистр Дрездена Дирк Хилберт поговорили о перспективах сотрудничества, включающих проекты в сфере науки и образования, транспорта и туризма.