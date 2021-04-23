Избирательная комиссия сформировала 30 избиркомов

В Петербурге сформировали ТИК с №1 по №30. Заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии состоялось в пятницу, 23 апреля. Горизбирком назначил для каждой комиссии председателя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Примечательно, что большинство председателей являются прежними руководителями ТИК. Единственное место, которое сменилось – это место главы ТИК №26. Его занимала Ирина Зимовец, а в новом созыве отказалась продолжить работу. Горизбирком назначил руководителем Наталью Вайцехович.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что выборы в Госдуму РФ пройдут осень 2021 года, а губернатора Петербурга выберут в 2024 году.