Директор цирка стал зампредом комитета имущественных отношений

В Петербурге избрали нового заместителя главы Комитета имущественных отношений. Нового зампреда выбрали сегодня, 22 апреля, на заседании городского правительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместителем стал Казбек Боллоев, ранее работавший в цирке. В цирке на Фонтанке он занимал должность исполнительного директора. Однако проработал там менее года.

Теперь Боллоеву предстоит координировать и контролировать деятельность Отдела экономической безопасности, а также Управления по работе с задолженностью. В должность зампреда Казбек вступит с сегодняшнего дня.