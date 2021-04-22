Сотрудника Смольного отправили под домашний арест за взятку

В Петербурге состоялось заседание суда, в ходе которого было принято решение поместить Степана Пичугина под домашний арест. Подозреваемому вменяют получение взятки в особо крупном размере, а также злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Постановление было вынесено Петроградским районным судом. По версии следствия, Пичугин, работая начальником отдела госуслуг в Комитете по печати, получил взятку в виде автомобиля. Предполагается, что ему подарили Mercedes Benz B-Class стоимостью в 5,5 млн рублей от компании ООО «Империя». Взятка была дана за содействие компании в период с 2017 по 2019 годы.

Содействие, вероятно, выражалось в принятии заявление по электронной почте без приема заявителей, что позволяло выдать разрешения без проверок. Кроме того, Пичугина подозревают в выдаче разрешений на установку рекламных объектов в обход отказов от КГИОП и КГА.