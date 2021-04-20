Петербургским студентам из ГУАП напомнили о санкциях за участие в митинге 21 апреля

Студенты Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения рассказали о предупреждениях, которые они получили в связи с митингом в поддержку Алексея Навального, который пройдет завтра.

Учащихся предупредили о том, что участие в несанкционированной акции может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до отчисления из университета. Студентам напомнили, что они несут ответственность за свои действия и должны помнить о санкциях, которые может повлечь за собой участие в митинге.