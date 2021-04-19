Анохин выходит из «Единой России» из-за «беспредела» Макарова

В петербургском Законодательном Собрании произошел конфликт между депутатом Андреем Анохиным и главой парламента Вячеславом Макаровым. Анохин заявил, что уходит из «Единой России», обвинив в этом Макаров. Об этом депутат сообщил на своей странице в Instagram.

Дело в том, что Анохину отказали в праймериз. Случившееся депутат назвал беспределом, а Вячеслава Макарова обвинил в создании своего «частного предприятия» в Законодательном Собрании. Известно, что инициативы Анохины часто блокируются, а зарплаты помощникам депутата не платят пару месяцев. При этом отмечают, что депутат зачастую использует самые гнусные методы давления.