Украинский консул должен покинуть Россию до 22 апреля

В Петербурге задержанного ранее консула Украины попросили покинуть пределы страны до 22 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Напомним, дипломат был задержан за попытку получить закрытую информацию правоохранителей. Задержание произвели сотрудники ФСБ в Петербурге.

«С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов начиная с 19 апреля», - отметили в пресс-службе МИД РФ.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о задержании Федеральной службой безопасности 16 апреля консула Генерального консульства Украины по подозрению в получении информации из баз данных ФСБ.