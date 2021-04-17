МИД Украины пригрозил депортацией российских дипломатов

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание консула Украины в Петербурге. В Киеве это расценили как враждебный действия и допускают теперь депортацию дипломатов РФ. Об этом сообщает заместитель главы МИД Украины.

Так, Евгений Енин отмечает, что задержание украинского консула является «очередной провокацией» со стороны России.

«В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов», — считает замглавы МИД Украины.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о задержании консула Украины 17 апреля, в субботу.