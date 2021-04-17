В МИД России отреагировали на задержание украинского консула в Петербурге

В связи с задержанием украинского консула Александра Сосонюка МИД России отреагировал на эту ситуацию. Теперь в министерстве вызывают Василия Покотило, временного поверенного в делах Украины.

В ответ на случившееся Россия намерена отправить своего консула. Он будет находиться под дипломатическим иммунитетом и его не смогу арестовать.

Однако в Киеве сочли неприемлемым план действий со стороны РФ в отношении своего дипломата, анонсировав ответные меры. В МИД Украины назвали действия российских властей «очередной провокацией государства-агрессора».

Владимир Джабаров, заместитель главы международного комитета Совета федерации и генерал ФСБ, сообщил о том, что если консула Украины задержали, значит это говорит о том, что на него имеются неопровержимые доказательства его противоправных действий.