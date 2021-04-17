Задержанного в Петербурге консула Украины отпустили

Олег Николенко, представитель министерства иностранных дел Украины сообщил, что украинского консула Александра Сосонюка, ранее задержанного сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге, отпустили.

«Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются», — заявил Николенко. Также он добавил, что украинская сторона в ближайшее время определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики.

Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, сообщил о том, что Сосонюк, вероятнее всего, будет выслан из России.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что утром, 17 апреля, сотрудники ФСБ задержали консула Украины Александра Сосонюка с поличным «при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России».