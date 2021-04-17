В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали консула Украины

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали консула генерального консульства Украины Александра Соснюка. Причиной задержания послужило получение им закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали Александра Соснюка вчера,16 апреля, в пятницу в ходе встречи с гражданином России при получении информации закрытого типа. В ведомстве ФСБ отметили, что такая деятельность является несовместимой со статусом дипломатического работника, а также обладает явным враждебный характером по отношению к Российской Федерации.