Петербургский ЗакС предложил проводить выборы депутатов в несколько дней

В Петербурге Комитет по законодательству Законодательного Собрания внес в парламент законопроект о многодневном проведении выборов депутатов ЗакСа. Об этом сообщает 15 апреля, в четверг, председатель комитета Денис Четырбок.

Согласно законопроекту, выбору смогут длиться до трех суток. Однако законопроект должен быть утвержден Санкт-Петербургской городской избирательной комиссией. В течение десяти дней комиссия обязана принять решение по инициативе Комитета.

«Сейчас степень контроля за процедурой настолько ужесточена, что предполагать какое-то нарушение избирательных прав в результате такого трехдневного голосования, на мой взгляд, не приходится», - отметили в парламенте.