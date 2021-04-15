Максим Резник провел час в петербургском СК

В Петербурге заметили Максима Резника, который заходил и выходил из здания Следственного Комитета. Известно, что депутат Законодательного Собрания находился в здании около часа.

В петербургский СК Резник прибыл 15 апреля, в четверг, для того, чтобы побеседовать со следователями по делу Ивана Дорофеева, своего дальнего родственника.

Детали уголовного дела не раскрываются в интересах следствия, по этой же причине парламентарий отказался от комментариев прессе.