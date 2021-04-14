В ЗакСе планируют направить в Госдуму инициативу запрета сайтов, продающих стероиды и ядовитые вещества

Депутаты Петербурга выступили с инициативой о запрете сайтов, торгующих сильнодействующими и ядовитыми веществами. В среду, 14 апреля, постановление было принято в ЗакСе в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба Собрания.

При этом после окончательного одобрения на региональном уровне депутаты Законодательного Собрания Петербурга планируют выдвинуть законопроект на федеральный уровень в Госдуму.

Согласно постановлению, будут блокировать домены сайтов, продающих стероидные и прочие ядовитые препараты.