Александр Беглов поделился подробностями окончившегося отпуска

Губернатор Петербурга Александр Беглов возвращается в город после отпуска. Отдых градоначальника занял всего семь дней, несколько из которых были посвящены рабочим делам. Об этом сообщает Беглов в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что недельный отпуск губернатор провел в Ставропольском крае. Во время отдыха Александр Беглов не забывал про Петербург. Так, он встретился с Юрием Чайкой, уполномочным представителем президента в СКФО, чтобы обсудить вопросы отдыха петербургских детей на Кавказе. Кроме того, Беглов встретился с местным губернатором для обсуждения поставок минеральной воды и фермерских продуктов в Северную столицу.