Право голоса за новых членов парламента могут поручить ТИКам Петербурга

В Санкт-Петербурге голосование за новых членов нижней палаты парламента могут отдать нижестоящим избиркомам. Городской избирательный комитет Северной столицы, в четверг, 8 апреля, возложил полномочия окружных избирательных комиссий по выборам в Государственную думу РФ на территориальные избиркомы (ТИКи).

В итоге, до начала выборов шесть из восьми данных ТИКов должны обновиться. Таким образом, полномочия по Западному одномандатному избирательному округу (212) передадут ТИКу №8, Восточному (221) — ТИК №53, Северному (213) — №35, Северо-Западному (215) — №28, Северо-Восточному (214) — № 24, Южному (218) — № 19, Центральному (216) — № 16 и Юго-Восточному (217) — № 29