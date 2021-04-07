Глава ЗакСа Вячеслав Макаров раскритиковал песню Манижи

В петербургском Законодательном собрании обсудили песню Манижи, представленную для конкурса Евровидение. По поводу текста песни «Русская женщина» высказался председатель парламента Вячеслав Макаров.

Свое мнение по поводу песни Манижи для Евровидения Вячеслав Макаров высказал в Мариинском дворце журналистам. По его словам, текст песни для него остался неразгаданным. Кроме того, председатель заявил, что у песни «Русская женщина» есть "признаки буйного помешательства".

К тому же, Вячеслав Макаров высказался и о самом конкурсе Евровидения, отметив, что конкурс и его атрибутика для председателя парламента являются «другой планетой».