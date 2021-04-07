Анохину отказали в регистрации на праймериз «Единой России» в ЗакСе

В Законодательном собрании Петербурга представителю партии «Единая Россия» Андрею Анохину отказали в регистрации на праймериз партии. На странице оргкомитета появилась информация о соответствующем решении.

Известно, что Анохин 1 апреля подал документы для участия в предварительном голосовании. На голосовании по отбору кандидатов на выборы в региональный парламент депутат планировал баллотироваться баллотироваться в 12-м избирательном округе.

Андрей Анохин стремится попасть в Законодательное собрание с 2011 года. За этот период он сменил партию «Справедливая Россия» на «Единую Россию».