Александр Беглов поделился с петербуржцами планами на отпуск

В Петербурге стало известно о планах градоначальника на отпуск. С 3 апреля Александр Беглов уходит в отпуск, однако продлится он всего неделю. Об этом сообщает сам губернатор в социальной сети «ВКонтакте».

Отпуск Беглов планирует провести в Ставропольском крае и работать с документами по важнейшим городским проектам. Так, губернатор займется ШМСД, Арт-парком (Тучков буян), а также транспортной и мусорной реформами. К тому же, изучит документацию проекта «Остров фортов» в Кронштадте.

Кроме этого, градоначальник все-таки займется и отдыхом. Александр Беглов поделился с подписчиками планами на чтение и времяпрепровождение с музыкой.

«Хочу обязательно поиграть на аккордеоне и перечитать «Евгения Онегина» и «Бесов». На мой взгляд, Достоевский созвучен Петербургу и столько лет спустя. Только сегодня настроение у города другое. Произведение — на удивление современное», — написал Беглов.