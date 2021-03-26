Вячеслав Макаров обсудил с Бегловым возможность баллотироваться в Госдуму

Новым депутатом Госдумы, представляющим интересы Санкт-Петербурга, может стать Вячеслав Макаров. На данный момент политик занимает должность председателя Законодательного собрания и лидера организации «Единая Россия» в Петербурге. О его возможном баллотировании в Госдуму сообщает губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Градоначальник считает, что интересы города в Госдуме должен отстаивать «политический тяжеловес». На эту роль, по его мнению, идеально подходит Вячеслав Макаров.

«Но нам нужно ещё несколько человек, которые бы помогали реализации этого проекта, особенно в Государственной думе, потому что депутаты Госдумы имеют большие полномочия, и они могли бы оказать соответствующее содействие. Это очень важный момент», — отмечает губернатор города.