Депутаты Петербурга отказались рассматривать законопроект, который запрещает им летать в командировки бизнес-классом

Депутаты Законодательного Собрания заявили, что не будут рассматривать законопроект, запрещающий им летать в служебные командировки бизнес-классом.

Данная инициатива была выдвинута депутатом Андреем Анохиным, который во время выступления на очередном заседании отметил, что чиновники должны отказаться от полетов бизнес-классом. Кроме того, Анохин предпринял попытку обсуждения и других инициатив: его предложения касались кредитной амнистии, ограничения процентов за пользование займом физическим лицом и ограничения нелегальной миграции.

Однако, данные федеральные инициативы не были внесены в повестку дня депутатами законодательного собрания.

По словам главы законодательного комитета Дениса Четырбока, документы Анохина должны быть исправлены и доработаны, так как они содержат юридически ошибки и некоторые противоречия.