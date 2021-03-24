Начальник УМВД по Василеостровскому району уволился после истории с отравлением Навального

Полковник Владимир Титков занимал должность главы полиции Васильевского острова с 9 октября 2018 года.

Начальника УМВД попросили уйти на пенсию после истории с отравлением оппозиционера Алексея Навального. 22 марта Титковым был подан рапорт, содержащий просьбу уволить его на пенсию по собственному желанию. Полковнику на данный момент 53 года. Титкова подозревают в разглашении информации о пассажирах рейса Навального, которые, по словам оппозиционера, являются его отравителями.

Сообщается, что подчиненный Титкова оперативник уголовного розыска Василеостровского района Константин Голубев был обвинен в «сливе» информации из базы «Розыск-Магистраль», которая могла фигурировать в расследовании Навального. В отношении Голубева было возбуждено уголовное дело.