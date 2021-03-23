Сотрудница штаба Навального выдвигает свою кандидатуру на выборы в петербургский ЗакС

В Петербурге стал известен новый кандидат в депутаты Законодательного собрания. Им станет Ирина Фатьянова, координатор штаба Алексей Навального. Об этом сообщает сама Ирина в своём Telegram-канале. Кроме того, политик уточняет, что планирует баллотироваться по 3 избирательному округу.

Напомним, в третий округ входит Петроградский район и часть Приморского района.

«Я хочу вернуть жителям право голоса, чтобы они, а не единороссы во главе с Макаровым, могли избирать честных депутатов», — добавила Ирина.

Известно, что выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга состоятся в тот же день, что и выборы в Госдуму – 19 сентября 2021 года.