Розенбаума избрали председателем Общественного совета при УФСИН

В Петербурге председателем Общественного совета при Управлении ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области избрали народного артиста России Александра Розенбаума. Об этом сообщают в пресс-службе регионального УФСИН.

Заместителями председателя стали Ян Волков, исполнительный директор канала «ТБН» и Александр Зимин, гендиректор общественного благотворительного фонда «Большая Медведица».

Начальник УФСИН Игорь Потапенко напомнил, что избранники Общественного совета на регулярной основе помогают в организации проведения праздников, проводят благотворительные акции для заключенных и посещают учреждения. под ведомством УФСИН.