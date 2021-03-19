Губернатор Петербурга амнистировал граждан с застекленными балконами и лоджиями

Александр Беглов подписал поправки в статье 18 закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Губернатор освободил от ответственности граждан, самовольно остекливших балконы в период до 2021 года.

Граждан, которые без разрешения изменили фасад здания до начала текущего года не привлекут к административной ответственности. В случае, если остекление было произведено позже 1 января 2021 года, петербуржцу может грозить штраф суммой от 1 до 5 тысяч рублей.

Напомним, закон о «балконной амнистии» был принят 10 марта в ЗакСе Петербурга в третьем чтении. В связи с новыми правилами благоустройства в январе 2020 года были введены штрафы за самовольное остекление балконов.