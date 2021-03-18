Российские СМИ написали про Навального в феврале 45 тыс. новостей

Это следует из данных сервиса статистики упоминаний медиаперсон в СМИ pMonitor. Чаще всего про Навального говорил сайт "Эха Москвы".
Февраль в России был богат на информационные поводы, которые были связаны с именем оппозиционного политика Алексея Навального. В частности, 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. А 20 числа этого же месяца, Навальному присудили 850 тыс. штрафа за оскорбление ветерана.
Еще одним значительным событием, которое достаточно активно освещалось в СМИ явилась акция "фонарик", которая прошла 14 февраля. Ее организовал Леонид Волков в поддержку уже заключенного политика.
Из данных сервиса pMonitor, в электронных медиа за 28 дней февраля, больше всего заметок про Навального вышло на федеральном сайте "Эха Москвы" - 1183. На втором месте среди интернет-СМИ находится сайт издания "Коммерсант". Они опубликовали 738 новостей с упоминанием политика.
На третьем месте - ИА "Красная Весна" с 709 текстами. Следом идет издание News.Ру, которое писало про оппозиционера 698 раз.
Пятое и шестое места заняли сайты "Дождя" и Росбалта - 577 и 550 соответственно.
РИА "Новости" говорило за месяц про Навального 550 раз, а РИА ФАН - 550. Это седьмое и восьмое места соответственно. На девятом месте Общественная служба новостей с 492 новостями. А на десятом - издание Знак.Ком. Они писали про навального 478 раз.
Заметим, что сервис pMonitor не занимался оценкой того, в каком ключе писали о нем СМИ, в рейтинг вошли как положительные по отношению к Навальному публикации, так и негативные. Специалисты сервиса мониторинга говорят о том, что из-за особенностей техники подсчета могут быть некоторые разночтения со статистикой агрегаторов.
Любопытно, что на первом месте по упоминанию Навального находится сайт радиостанции, которая входит в структуру "Газпром-медиа", а в первой десятке лидеров всего два резко оппозиционных СМИ - "Дождь" и "Знак".
Издание "Открытые медиа" вообще не вошло в десятку. Несмотря на обилие информационных поводов, медиа Михаила Ходорковского говорило про Навального всего 386 раз. Meduza упоминала политика в 169 текстах за месяц. А радикально-оппозиционное СМИ "Медиазона" - 109.
В новостях про Алексея Навального есть еще одна особенность. Дело в том, что многие связанные с ним события, которые выходят в топы агрегатора "Яндекс.Новости" не всегда имеют четких инфоповодов и носят характер информационного шума. Так, 14 марта топы штурмовала новость о желании Навального поесть блинов, о чем он написал в своем письме жене. После того, как Юлия опубличила переписку, в медиа моментально появились публикации, которые не имели информационной ценности.
Российские СМИ написали про Навального в феврале 45 тыс. новостей
© Фото: pixabay.com
Российские медиа в феврале писали про Алексея Навального 45 240 раз.
Это следует из данных сервиса статистики упоминаний медиаперсон в СМИ pMonitor. Чаще всего про Навального говорил сайт "Эха Москвы".
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