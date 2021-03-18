Согласно данным статистики упоминаний медиаперсон pMonitor, чаще всего про оппозиционера в Петербурге говорило издание "Фонтанка".
Петербургские медиа не остались в стороне от февральской информационной повестки с участием Алексея Навального и активно писали новости про него.
По данным pMonitor, чаще всего в феврале среди петербургских СМИ писало издание "Фонтанка". На его страницах вышли 300 текстов с упоминанием Навального. На втором - издание, входящее в медиаимперию Алексея Разоренова - Закс.ру с 262 цитатами.
Петербургское деловое издание "Новый проспект" писало о Навальном 187 раз. Питер ТВ - 158. Это третье и четвертое место.На пятом разместилась "Газета СПб". В издании писали про Навального в феврале 120 раз. Шестую строчку заняло еще одно издание Разоренова - "Мой Район" с 102 текстами про оппозиционера.
На седьмом месте находится "Форпост", издание, он говорил про Навального 85 раз в феврале. СМИ без лицензии "Вечерний Питер" рассказывало про политика 70 раз за 28 дней.
Девятое и десятое места в рейтинге упоминаний Навального заняли Мойка78 и Нева.Тудей. 64 и 63 цитаты соответственно.
Любопытно, что прочие ведущие по аудиторным объемам СМИ города события вокруг Навального почти проигнорировали. "Невские новости" написали всего девять сообщений про Навального, а сайт канала 78 - всего 14 текстов.
В феврале было достаточно большое количество серьезных инфоповодов с участием Навального - замена условного срока на реальный и суд по делу об оскорблении ветерана. Стоит заметить, что сервис мониторинга медиаперсон pMonitor считает упоминаниями как тексты в позитивном ключе, так и в негативном. Исходя из технических особенностей подсчета, данные могут несколько отличаться от статистики новостных агрегаторов.
Чаще всего в Петербурге про Навального в феврале писала "Фонтанка"
© Фото: ru.wikipedia.org
Петербургские медиа активно писали про политика Алексея Навального в феврале.
Согласно данным статистики упоминаний медиаперсон pMonitor, чаще всего про оппозиционера в Петербурге говорило издание "Фонтанка".
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