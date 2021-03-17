Второй раз за март Беглов перераспределил сферы деятельности вице-губернаторов

В Петербурге вице-губернатор второй раз за месяц поменяют сферы своей деятельности. Так постановил глава города на Неве Александр Беглов. Новые функции и обязанности появятся у вице-губернаторов Петербурга с 18 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, Эдуард Батанов займется координацией работы Комитета по экономической политике и стратегического планирования, а также будет вести прежние задачи – Комитет по госзаказу и Комитет Финансов.

Максим Соколов начнет контролировать работу Комитета по промышленной политике. Помимо этого, продолжит прежнюю деятельность в сферах туризма, транспорта и инвестиций.