Виталий Милонов опубликовал фото с чертями и назвал их своими избирателями

В сети появилось «мемное» фото, на котором депутат Госдумы Виталий Милонов позирует в окружении бесов. Снимком политик поделился на своей странице в Instagram.

Кадр был сделан во время праздничных гуляний, которые в честь Масленицы устроили в Царском Селе в Санкт-Петербурге.

«В любимом Царском Селе встретился с избирателями. Обсудили вопросы блинов и чучела», — такую подпись создал депутат.

Примечательно, что большинство граждан не обиделись и восприняли фото иронично. Некоторые люди удивились, что православный депутат окружил себя бесами.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о праздничных гуляниях, проходящих во всех районах города 14 марта в честь праздника Масленицы.