Максима Резника, ранее задержанного полицией в Москве, отпустили к вечеру

Депутата петербургского ЗакСа, задержанного в Москве, отпустили из ОВД «Преображенское». Соответствующей информацией поделился с общественность московский депутат Михаил Тимонов.

Напомним, Максим Резник был задержан утром в субботу, 13 марта, во время форума независимых депутатов, который должен был состояться 13-14 марта в Москве. Однако правоохранительные органы остановили мероприятие и задержали всех депутатов, находившихся на форуме.

Полиция поделилась причиной задержания. Ее стало попытка проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований. Подобные протоколы были составлены на остальных 200 депутов с разных городов России.