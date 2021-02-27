Саннумаария Ванамо была назначена новым финским консулом в Санкт-Петербурге

Саннумаария Ванамо стала новым финским консулом в Санкт-Петербурге. Документ о назначении подписал президент Финляндии Саули Ниинисте.

Глава государства подписал документы о назначении Саннумаарию Ванамо главой миссии в Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. В канцелярии президента уточнили, что Ванамо еще не прибыла в Россию.

"Президент республики назначил Саннумаарию Ванамо консулом в Санкт-Петербурге с 15 апреля 2021 года", - информируется в сообщении. Ранее Саннумаария Ванамо занимала должность заместителя генерального директора департамента по России, Восточной Европе и Центральной Азии. Ванамо работала в МИД с 2000 года. Вдобавок к этому, у финский консул обладает степенью магистра социальных наук.