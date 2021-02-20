Петербургские депутаты протестируют заседание в Clubhouse

Денис Четырбок, депутат Петербургского ЗакСа, сообщил о запланированном тестировании приложения Clubhouse. По его словам, парламентарии попробуют провести заседание в набирающей популярность социальной сети.

«Хоть у нас в парламенте и так все разговаривают одновременно, пройти мимо нашумевшего Clubhouse мы не можем. Сегодня его протестируем», — отметил депутат.

Кроме того, стало известно, что депутат Госдумы Антон Горелкин также обратил внимание на приложение Clubhouse. Его заинтересовала информация о недопущении фактов расизма, хулиганства и политических манипуляций.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о петербургском разработчике, создавшем андройд-версию социальной сети Clubhouse.