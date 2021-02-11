Оппозиционных депутатов ЗакСа теперь будет легче лишить слова

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в ходе заседания внесла ограничения для оппозиционных депутатов, которых теперь можно будет с легкостью лишить слова.

В итоге, фракция не сможет объявить допперерыв и получить после этого возможность выступить. На это имеет право только «Единая Россия». Если спикер ЗакСа Вчеслав Макаров и парламентское большинство решат, что депутат выступал не в тему обсуждаемого вопроса, то ему будет вынесено замечание. При повторном наказании, чиновника могут лишить права высказываться до конца заседания.

Автором данного нововведения является Сергей Соловьев, вице-спикер ЗакСа, который недоволен тем, что многие депутаты используют трибуну не по назначению, а управляют общественны мнением, распространяя ложные новости.