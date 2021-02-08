Президент РФ потребовал проверить исполнение своего указа о заработных платах ученых

Во время заседания президентского совета по науке и образованию молодая ученая из Новосибирска Анастасия Проскурина, сообщила Путину, что она, являясь старшим научным сотрудником, получает 25 тысяч рублей, вместе с надбавками – 32 тысячи. Она отметила, что после того, как президентом был подписан указ о том, что зарплаты ученых должны быть доведены до 200% от средних по региону, научные сотрудники получили предложение перейти на полставки, чтобы указание было выполнено в рамках существующих бюджетов.

Президент РФ спросил у Силуанова, главы Минфина, насколько увеличились средства, предназначенные для повышения зарплат научных сотрудников. Кроме того, он задал вопрос губернатору Новосибирской области Андрею Травникову по поводу средней зарплаты в регионе.

Ознакомившись с ситуацией Проскуриной, Путин поручил Силуанову решить вопрос с зарплатами ученых. Кроме того, он сообщил Проскуриной, что в случае, если ее интересы будут ущемляться, она может обратиться по телефону в администрацию президента.