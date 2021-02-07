Семь активистов подверглись обыскам полиции

В Санкт-Петербурге в субботу утром, 6 февраля, полиция появилась с обысками у оппозиционных активистов. Об этом проинформировали в Telegram-канале "Ротонда".

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов пришли к экс-депутату МО Финляндский округ Светлане Уткиной, активистам "Весны" Павлу Чупрунову и Илье Гантваргу, экс-секретарю "Весны" Артему Уйманену, также ещё к трём активистам Светлане Ковалец, Гавриле Филиппову, Артему Владимирову.

Оппозиционеры, по словам правоохранительных органов, проходят по статье о перекрытии дорог в ходе несанкционированного митинга, который проходил 23 января.

По информации от "Ротонды", Уткина 23 января не присутствовала на митинге, как и Артем Уйманен.