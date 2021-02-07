Штраф немому за скандирование лозунгов находится под контролем у омбудсмена Петербурга

Представитель уполномоченного по правам человека в городе Санкт-Петербург Александра Шишлова сделал заявление, что тот следит за ситуацией, в которой инвалида по слуху Евгению Агафонову оштрафовали за скандирование лозунгов на акции в поддержку Алексея Навального 31 января.

Недавно адвокат "Апологии протеста" Сергей Локтев рассказал, что в протоколе указывают, что гражданин Агафонов "скандировал лозунги", однако инвалидность лишает его возможности говорить.

"Мы в курсе ситуации и отслеживаем ее. Насколько нам известно, есть адвокат, будет обжалование. Анализируем аналогичные судебные решения",— рассказала РБК руководитель пресс-службы петербургского омбудсмена Юлия Волкова.

Евгений Агафонов был задержан 31 января. По информации Сергея Локтева в Telegram-канале "Апологии протеста", гражданин Локтев является инвалидом третьей группы бессрочно по слуху. По его словам, он не был участником акции протеста, а направлялся в магазин. Агафонов также подчеркнул, что не слышал предупреждений полицейских. В отделении полиции ему не был предоставлен сурдопереводчик.

После задержания Евгения Агафонова Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга признал гражданина виновным в нарушении правил митинга, которые создали помехи движению (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Также Евгений был оштрафован по решению суда на 5 тысяч рублей при нижнем пределе штрафа в 10 тыс. руб.