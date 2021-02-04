Евросоюз выделил 13 млн евро для пострадавших от пандемии жителей России

Деньги, выделенные Евросоюзом, предназначены для категорий жителей России, которые являются наиболее уязвимыми перед пандемией.

Согласно информации, которая была предоставлена высоким представителем по внешней политике Жозепом Боррелем, ЕС было выделено 13 миллионов евро на поддержку россиян, пострадавших от пандемии коронавируса.

По словам Борреля, Евросоюзом уже было мобилизовано 38,5 млрд евро для помощи странам в решении вопросов, затрагивающих сферу здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей, а также для поддержания экономики и социальной защиты.