Две фракции ЗакСа выступили за отмену запрета проведения митингов

В Санкт-Петербурге в Законодательном собрании представители нескольких фракций таких, как КПРФ и Справедливая Россия, заявили, что необходимо снять запрет на проведение массовых политических мероприятий, который введен под предлогом борьбы с пандемией. Цель снятия запрета — это недопущение несанкционированных митингов, которые приводят к массовым задержаниям.

«Вместо того, чтобы разрешить людям мирно, без насилия выражать свое мнение, что предусмотрено Конституцией РФ, власть под самыми разными предлогами запрещает проведение любых оппозиционных акций», — заявила на заседании ЗакСа лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова.

Однако в ответ на заявление лидера фракции, член Единой России и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что люди имеют выражать свое собственное мнение, но это должно быть в рамках действующего законодательства.